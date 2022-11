Armengol confía en "encontrar las singularidades" que permitan limitar la compra de segunda vivienda a no residentes

PALMA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha dicho este martes, en el pleno del Parlament, confiar en "encontrar las singularidades" de Baleares que permitan a esta comunidad autónoma limitar la compra de segunda vivienda a no residentes.

Según ha explicado Armengol en respuesta al portavoz parlamentario de Més per Menorca, Josep Castells, "la política de vivienda es una prioridad del Govern desde el año 2015" aunque, ha reconocido, "aún falta para que el acceso a la vivienda sea una realidad para muchos ciudadanos de estas islas", un hecho que ha atribuido "al precio del suelo y a la subida de los precios de muchas viviendas", lo que se suma, ha añadido, "a que muchos ciudadanos de otros países europeos y, de fuera de la Unión Europea, tienen la posibilidad de comprar viviendas a precios que la ciudadanía de estas islas es imposible".

En esta línea, ha explicado que "todo y que la normativa europea y la LGUM imposibilita a día de hoy tratar de manera distinta a los ciudadanos europeos", este Govern "lleva mucho tiempo estudiando y trabajando con la Universitat de les Illes Balers (UIB) y el Gobierno del Estado, para encontrar las singularidades de esta comunidad y poder plantear que esta se acoja al estatuto de las islas pobladas".

Armengol se ha reconocido asimismo "utópica" y ha confiado en que "las cosas se pueden cambiar, si se trabaja seriamente". Por ello, ha concluido que "el Govern seguirá trabajando para encontrar aquellas singularidades propias de Baleares para que se trate distinto a los que son distintos".

La presidenta ha respondido así a una pregunta del portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, quien ha recordado que "hace unos meses su formación planteó un grupo de trabajo, para analizar obstáculos que hay para limitar la compra de segunda vivienda a no residentes y buscar soluciones, porque el acceso a la vivienda es, sin duda, uno de los problemas más graves de esta comunidad autónoma".

"El objetivo principal de Més per Menorca es que el parque de vivienda de Baleares se destine a ciudadanos de las Islas, porque no se les puede tratar igual que a cualquier otro ciudadano continental. Esto no son cartas a la madre superiora, esto es agenda política", ha incidido Castells.