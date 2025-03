Armengol cuestiona las políticas de vivienda del Govern y le insta a "gobernar para la mayoría"

PALMA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha cuestionado las políticas de vivienda del Govern y le ha instado a "gobernar para la mayoría".

En un mensaje publicado en 'X', recogido por Europa Press, la socialista ha advertido que "una sociedad decente y orgullosa de su riqueza y de su progreso no puede consentir que muchos de sus ciudadanos y ciudadanas no dispongan de un lugar digno para vivir".

Pues, a su juicio, "cuando hablamos de vivienda, hablamos de familia, de salud mental, de cohesión social y de juventud". "Cuando hablamos de vivienda, hablamos siempre de dignidad", ha subrayado.

De este modo, la secretaria general del PSIB y presidenta del Congreso ha considerado que "unos alquileres con medias en 1.600 euros es una realidad dramática que", ha lamentado, "llega ya a la gran mayoría de la población, no tan solo a los más desfavorecidos".

En este sentido, ha apuntado que "el acceso a la vivienda es hoy uno de los principales problemas de las Islas". Pues, "familias enteras se quedan en la calle porque les suben el alquiler un 50 por ciento". Hay "personas con trabajo y sueldo que viven en campamentos", ha lamentado, al mismo tiempo que se ha quejado de que el hecho de "separarse se ha convertido en un lujo" y "vivir con los padres", en "el único recurso para mucha gente".

"Una sociedad que sufre de carencias en materia de vivienda es una sociedad precaria", ha denunciado así mismo, recordando que Le Corbusier, uno de los grandes arquitectos del siglo XX, decía: "Una casa es una máquina para vivir. La casa tiene que ser la máquina de la felicidad". "Por eso", ha continuado exponiendo la socialista, "cuando hablamos de vivienda no estamos hablando de asuntos técnicos, demográficos o económicos" si no "del núcleo mismo de una sociedad". "Una sociedad a la cual podamos decir hogar", ha subrayado.

Por eso, ha asegurado que a los socialistas de Baleares les preocupa, "y mucho", que "el Govern de derechas actual, lejos de hacer nuevas promociones de vivienda pública para destinar al alquiler o topar los precios para generar un efecto de reordenación del mercado, ha decidido apostar por consumir más territorio y dedicarlo a usos especulativos".

"Abundar en la falta de acceso a la vivienda para los residentes no solo es una aberración, sino una declaración de intenciones sobre para quienes se gobierna", ha reprochado Armengol.

De este modo, la socialista ha concluido que "es urgente gobernar para la mayoría y no para los intereses de una minoría privilegiada, que tiene que entender que no hay progreso si no incluye a todos".