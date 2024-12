Armengol culpa a PP del "caos" e "inestabilidad" en Baleares: "Es Prohens quien dejó entrar a Vox en las instituciones"

IBIZA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha culpado al PP del "caos" y la "inestabilidad" que sufre Baleares, recordando que "es la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, quien dejó entrar a Vox en las instituciones".

En una nota de prensa, el PSIB-PSOE ha informado que los Socialistas de Ibiza han celebrado este domingo su tradicional comida de Navidad, en la que la secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, y el secretario general insular, Vicent Rosselló, han rendido junto con todos los asistentes un emotivo homenaje a Josep Marí Ribas 'Agustinet', quien deja la política activa.

Durante el encuentro, Armengol ha advertido que "en 2027" los socialistas van "a gobernar en la comunidad, en los consells y en los ayuntamientos, porque es la única forma seria de sacar adelante los proyectos que la gente necesita". "Porque la gente nos necesita y se lo merece, porque necesitan políticas valientes que piensen en ellos, y esto solo lo podemos hacer posible nosotros", ha añadido.

Al respecto, la secretaria general ha pedido a los asistentes a la comida de los socialistas de Ibiza que imaginaran que "en tiempo" del Pacte "no se hubieran aprobado los presupuestos por una clara incapacidad, incompetencia, deslealtad y pocas ganas de trabajar, y que" los socialistas "se hubieran quedado sin hacer nada", porque, a su criterio, "esto es lo que está pasando en las Islas".

Por eso, ha afirmado que "el PP y Marga Prohens son el peor Govern de la historia democrática de las Islas, porque en solo un año y medio han producido un caos, una inestabilidad y una desconfianza total en las instituciones, y la gente no se lo merece".

Armengol ha culpado al PP de la situación política actual, porque "quien ha entrado a Vox a las instituciones es el PP, y que se peleen no es una cuestión ideológica, porque sino habrían roto en todos los consells insulares y ayuntamientos donde gobiernan", por lo que "es una cuestión de irresponsabilidad y de incapacidad".

Frente al "despropósito" provocado por el PP, permitiendo construir en zonas inundables y aceptando 34 enmiendas de Vox que suponen un "disparate" legislativo, la secretaria general de los socialistas de Baleares ha reivindicado al PSIB-PSOE como "la alternativa real, porque" los socialistas están "con la gente y salvando los derechos de la ciudadanía".

"Como ahora todo les ha explotado en la cara, hemos salido nosotros, con valentía, con decisión, siendo fieles a nuestra tierra y a nuestra gente, y tendrán nuestro voto para eliminar sus disparates, pero la ley de memoria democrática no se tumbará en Baleares, y el martes lo conseguiremos", ha destacado Armengol.

Además, la dirigente socialista también ha puesto de manifiesto la "inestabilidad" que provoca el PP en otros lugares donde gobierna, como Menorca, donde son "incapaces" de aprobar los presupuestos, en Formentera, donde tendrán una moción de censura, o en Ibiza, donde "durante ocho años todo lo que no iba bien era culpa del Govern y ahora es culpa de Pedro Sánchez, y continúan sin afrontar los problemas y 'qui dies passa anys empeny', y a vivir".

Por eso, la secretaria general ha animado a toda la militancia socialista de Ibiza a luchar y empoderarse, porque "hace 25 años hubo el primer pacto de progreso, y en aquel momento parecía imposible tumbar al PP, y se consiguió". Por este motivo, Francina Armengol ha dicho que "no hay nada imposible", mostrándose convencida que los socialistas volverán a "tumbar" al PP "en 2027" y "esto", ha concluido, "tumba porque tenéis un secretario general maravilloso".

Precisamente, en su intervención, el secretario general de la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE), Vicent Roselló, ha subrayado la necesidad "urgente" de regular el mercado de alquiler de vivienda. "Exigimos que en 2025 se topen los precios de los alquileres en la isla de Ibiza. El acceso a la vivienda tiene que ser un derecho para todas las personas que residen aquí. Esto es lo que se tiene que hacer: propuestas claras y contundentes que nos permitan vivir mejor, desarrollarnos como personas y trabajar para vivir, no vivir para trabajar", ha precisado.

Roselló ha valorado la última reunión del Consejo de Alcaldes de Ibiza, refiriéndose a las palabras el presidente del Consell Insular, Vicent Marí, quien planteó que "tal vez el año que viene habrá restricciones de agua". Vicent Roselló ha calificado esta declaración como "inadmisible por parte de un presidente del Consell Insular e inadmisible también para los alcaldes que gobiernan los diferentes ayuntamientos de Ibiza".

El líder socialista ha exigido medidas "claras" y "eficaces" para abordar esta problemática. "No hacer nada no puede ser nunca la respuesta a un problema", ha reivindicado, lamentando que "durante este verano se ha vivido una situación muy crítica y no se ha hecho nada". "Por eso", ha exigido al Consell Insular que "reclame la gestión directa del agua desde Ibiza, como bien natural y necesario".

Durante su intervención, Roselló ha destacado asimismo la renovación y el impulso de los grupos de trabajo dentro de la Federación Socialista. "Estamos fuertes, tenemos ganas y vemos como se han dinamizado los diferentes grupos. Hay mucha gente que se acerca y mucha preocupación por las políticas de la derecha y la extrema derecha", ha destacado.

En el acto, Francina Armengol y Vicent Roselló han hecho un reconocimiento a Josep Marí Ribas, quien este mes de diciembre dejará la política activa, después de una trayectoria en el partido que lo ha llevado a ganar cuatro veces consecutivas las elecciones en su municipio, Sant Josep de sa Talaia, y ocupar otras responsabilidades, como conseller insular, diputado autonómico y conseller del Govern balear con Francina Armengol.

"Yo os lo tengo que agradecer mucho. Lo que yo he hecho no es solo por mérito mío. Es mérito de todos vosotros y de toda la gente que nos ha apoyado durante estos años", ha dicho Marí Ribas entre los aplausos de los asistentes a la comida solidaria de Navidad de la Federación Socialista de Ibiza.