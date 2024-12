Armengol destaca que "gana la dignidad" tras el acuerdo entre el PP y la izquierda para no derogar la ley de memoria

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha destacado que "gana la dignidad" tras el acuerdo entre el PP y los grupos de la izquierda --PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca-- para no apoyar la derogación de la ley balear de memoria democrática.

"Dijimos que no permitiriamos volver al olvido, que estamos junto a la sociedad civil organizada, que la memoria nos hace mejores como pueblo", ha resaltado este martes en un mensaje en la red social X.

Asimismo, ha apuntado que "ante los ultras, derechos" y que "ante quien quiere imponer el silencio, el ruido ensordecedor de la democracia".

Los 'populares' han llegado a un acuerdo este martes con los grupos de la izquierda para no liquidar la ley de memoria democrática, cuya votación estaba prevista en el pleno de este martes.

De este modo, la votación se realizará en el pleno de la semana que viene que incluirá también la validación del decreto para subsanar las enmiendas que el PP apoyó por error en el debate de la ley de simplificación y el decreto de zonas inundables.