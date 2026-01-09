Armengol destaca la propuesta del sistema de financiación autonómica como una "gran oportunidad" para Baleares

Archivo - La presidenta del Congreso, Francina Armengol. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso y secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha considerado que la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica representa "una gran oportunidad" para la ciudadanía de Baleares.

"Más ingresos significa más capacidad para responder a problemas estructurales de la gente de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera", ha subrayado Armengol en un mensaje en la red social X, tras la presentación de la propuesta por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En esta línea, la secretaria general ha sostenido que oponerse a la nueva financiación autonómica "es ir en contra de los intereses de la mayoría social".