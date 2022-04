Armengol explica a entidades ecologistas en Bruselas el trabajo de Baleares en materia de sostenibilidad ambiental

PALMA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, y el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, se han reunido este miércoles con entidades ecologistas, en Bruselas, para explicar el trabajo de Baleares en materia de sostenibilidad ambiental y económica.

Concretamente, a la reunión han asistido Óscar Planells, de Rreuse (Reuse and Recycling European Union Social Enterprises); Miriam Thiemann, de EEB (The European Environmental Bureau); Antonia Proka, de Clean Energy for EU Islands, y Frida Kieninger, de Food & Water Action Europe.

En el encuentro, la presidenta ha trasladado a las entidades el trabajo realizado durante siete años, con iniciativas como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Ley de Residuos o el decreto de posidonia. Además, ha detallado la nueva ley turística que parte "desde una vertiente medioambiental, de sostenibilidad y de circularidad".

Todo ello, con el objetivo de "dar a conocer Baleares no solo como una destinación turística excelente en sol y playa, sino como un territorio que se da a conocer en sostenibilidad económica, social y medioambiental", ha señalado la presidenta.