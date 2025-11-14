Armengol pide elecciones en la Comunidad Valenciana: "Hay que poner sentido común cuando la Generalitat no lo hace"

El primer secretario del PSC y presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la secretaria general del PSIB y presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el portavoz del PSPV en las Corts Valencianes, Jose Muñoz, en el Parlament. - EUROPA PRESS

Los socialistas de Baleares, Catalunya y Comunidad Valenciana hacen propuestas conjuntas en cambio climático, cultura y vivienda PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSIB y presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha reclamado la celebración de elecciones en la Comunidad Valenciana.

"Hay que poner 'seny' --sentido común-- cuando la Generalitat Valenciana no lo pone", ha dicho este viernes en la presentación de las conclusiones de unas jornadas entre el PSIB, PSC y PSPV, junto con el primer secretario del PSC y presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el portavoz del PSPV en las Corts Valencianes, Jose Muñoz.

La socialista ha comenzado así la presentación del documento elaborado conjuntamente por los tres grupos parlamentarios. Un discurso al que se ha sumado después el portavoz del PSPV, quien ha acusado a PP y a Vox de "tratar de impedir que los ciudadanos puedan votar".

"Lo que ha provocado una tragedia, el cambio climático, es una moneda de cambio para continuar haciendo lo que nos ha llevado hasta aquí", ha advertido Muñoz, agregando que Vox pide a los 'populares' que se opongan al Pacto Verde. "La legitimidad del 2023 la perdieron el 29 de octubre", ha concluido.

PROPUESTAS EN CAMBIO CLIMÁTICO, CULTURA Y VIVIENDA

El documento elaborado en las jornadas se centra en la emergencia climática, la cultura y la lengua y la vivienda como "primer derecho", y plantea propuestas en estas tres cuestiones.

Según Armengol, los socialistas de Baleares, Catalunya y la Comunidad Valenciana comparten una base histórica pero, sobre todo "un presente y un futuro" en el que tienen que trabajar conjuntamente.

"El documento habla del modelo económico y de los retos de futuro, como la emergencia climática, que es de los más importantes", ha subrayado, para después reivindicar la defensa su la formación en políticas y servicios públicos "ante gobiernos de la derecha que tiran hacia la privatización".

De su lado, el portavoz del PSPV ha puesto sobre la mesa la importancia de afrontar la emergencia climática que, ha advertido, afectará de forma especial la zona del mediterráneo. Igualmente, ha lamentado que haya partidos que "intenten engañar diciendo que el cambio climático no tiene repercusiones".

En materia de vivienda, Illa ha defendido, por un lado, la construcción de vivienda, sobre todo, para aumentar el parque de vivienda pública y, por otro, la intervención del mercado.

Sobre esta última cuestión, ha apuntado que desde la aplicación de la ley de vivienda los precios han bajado más de un 4 por ciento en Barcelona, mientras que en las zonas en las que no se aplica, ha aumentado un 6,6 por ciento, según datos del segundo trimestre de este año.

"La vivienda es una cuestión prioritaria, pero no tenemos una varita mágica", ha afirmado el primer secretario del PSC.