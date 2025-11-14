Illa estudia medidas "drásticas" para frenar la especulación con la vivienda y Armengol acusa al PP de promoverla

La presidenta del Congreso de los Diputados y secretaria general del PSIB, Francina Armengol, y el presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa. - PSIB

PALMA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso de los Diputados y secretaria general del PSIB, Francina Armengol, ha acusado al PP de entender la vivienda como "un bien de especulación". A la par, el presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha reiterado que estudia medidas "drásticas" para frenar el fenómeno de la "compra especulativa".

Los dos dirigentes han participado la tarde de este viernes en un diálogo que ha servido como cierre a las jornadas interparlamentarias de los socialistas de Baleares, Catalunya y la Comunidad Valenciana que estos días han tenido lugar en Palma.

La crisis del acceso a la vivienda, han concedido en señalar, se trata de uno de los principales problemas en los tres territorios y requiere de soluciones.

"Tenemos muchos problemas y retos, pero el más importante, y no nos cansamos de decirlo, ni cuando gobernamos ni cuando estamos en la oposición, es la vivienda", ha dicho Armengol.

La socialista ha cargado contra la política de vivienda del actual Govern del PP y ha considerado que, aunque "cuenten todas las milongas del mundo", para ellos "la vivienda es un bien de especulación".

"Protegen a quienes especulan con la vivienda y el suelo, les hacen las leyes aposta para que sigan especulando con nuestra comunidad. Es así de bestia y es así de crudo, están jugando con la ciudadanía", ha sostenido.

Illa, durante uno de sus turnos de palabra, también ha hecho referencia a la concepción especulativa de la vivienda y ha recordado que la Generalitat está trabajando en un paquete de medidas para hacerle frente.

"Estamos estudiando medidas para evitar la compra especulativa. Serán medidas pensadas, realistas, pero contundentes y drásticas. Si no actuamos, las instituciones habremos fallado a la ciudadanía", ha subrayado.