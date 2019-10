Armengol pide evitar toda "crispación posible" e invita a la "reflexión serena y al 'seny'"

Publicado 16/10/2019 14:26:06 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha pedido este miércoles, en relación a la situación en Cataluña, que se evite "toda crispación posible" y ha invitado a la gente "a la reflexión serena y al 'seny'" que, tal como ha dicho, "es absolutamente necesario".

En declaraciones a los medios de comunicación, la líder socialista se ha remitido a algo que ya ha dicho en "diferentes ocasiones", que es una cuestión que le parece "muy obvia": "Los problemas políticos deben resolverse desde la política".

De esta manera, considera que "lo más acertado" es hacer "un llamamiento a la responsabilidad, al 'seny' y mantener la calma".

Respecto a la posición de sus socios de Govern, MÉS per Mallorca, que han criticado la "equidistancia" tanto del PSIB como de Podemos, también en el Govern, en relación a la sentencia del procés, Armengol ha dicho que no le corresponde valorar la decisión de los diferentes grupos políticos, ya que cada uno tiene su posición. "La posición de MÉS per Mallorca la debe explicar MÉS per Mallorca", ha dicho.

Tras la sentencia del procés, se han producido una serie de disturbios que han dejado como balance, hasta la madrugada de este miércoles, a 72 agentes heridos y 51 manifestantes detenidos, según el Gobierno.

La sentencia del procés condena a 13 años de cárcel al líder de ERC y exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. Entre otras penas, también se condena a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que en el momento de los hechos eran respectivamente los líderes de la ANC y Omniun Cultural a nueve años de prisión. La exvicepresidenta del Parlament, Carmen Forcadell, ha sido condenada a 11 años y medio.