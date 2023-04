Armengol: "Un PP que se sienta con José María Rodríguez es un PP radical y, junto con Vox, es una bomba de relojería"

La socialista censura en una entrevista con Europa Press que Prohens insinúe que no gobernaría con Vox cuando sabe que "el PP no sacará mayoría absoluta"

La candidata del PSIB a la presidencia del Govern en las próximas elecciones autonómicas de mayo, Francina Armengol, ha asegurado que el actual PP de Baleares es "el más radical de la historia de esta Comunidad Autónoma porque un PP que se sienta con José María Rodríguez y esos lazos anteriores es un PP radical y, junto con Vox, es una bomba de relojería".

"Yo sé que no tendrán oportunidad de formar gobierno, pero esa sería la alternativa", ha advertido la presidenta del Ejecutivo balear durante una entrevista con Europa Press en la que ha defendido que votar a su partido en los próximos comicios "es seguir avanzando al ritmo necesario" para Baleares, mientras que hacerlo al PP, "que está entregado a los postulados de Vox y no tiene ningún problema en gobernar con Vox" representaría una "bomba de relojería" para la comunidad.

Así, se ha referido a la comida que compartió la presidenta de los 'populares' de Baleares y candidata a la presidencia del Govern, Margalida Prohens, entre otros cargos del PP, con el histórico dirigente del partido condenado por corrupción, José María Rodríguez, y ha admitido que este encuentro le "preocupa democráticamente hablando".

"A mí no me han visto entrar en la vida particular de nadie, nunca, pero lo de Rodríguez no es una vida particular, es una escenificación que hace el PP. Siguen anclados en el pasado", ha declarado la presidenta del Govern que defiende que los ciudadanos conozcan este caso "porque es el de una persona condenada a prisión, además, por financiar las campañas electorales de Matas con dinero público".

"Es grave que la presidenta actual del PP acuda con todo su equipo a una reunión donde obviamente se habla de política, de futuro y de pasado. Me preocupa mucho porque si ese es su consejero, si ese es el que manda, quiere decir que el PP no ha aprendido nada de todo lo que creo que los ciudadanos le han explicado claramente en las urnas", ha reiterado.

Por otro lado, ha considerado "de mala educación" que Prohens insinuase que no gobernaría con Vox al decir que ella quería estabilidad y que este partido no representaba esta cualidad ya que "el PP no sacará mayoría absoluta".

Según Armengol, es "evidente" que el PP no sacará mayoría absoluta para gobernar. Por tanto, "si tuviera esa oportunidad --la de gobernar--, que no creo que tenga, necesitaría que Vox la invistiera presidenta y Vox ha dicho claramente que no le dará los votos si no es entrando en el Govern", ha indicado antes de considerar que los 'populares' no deberían "engañar a la gente".

Además, se ha referido a las declaraciones de Prohens sobre las camas elevables después de que la 'popular' considerase que eran una tontería en política turística opinando que estas manifestaciones demuestran "o una ignorancia supina que la incapacita para ser presidenta de la CCAA o no tener ningún respeto por el trabajo de las personas que han hecho grande, turísticamente hablando, nuestra CCAA". Por tanto, ha advertido que "el derecho de los trabajadores" estaría en peligro si el PP gobernase las Islas a partir de mayo.

"A los baleares cuando gobierna la derecha nos conocen por la corrupción. Cuando hemos gobernado la izquierda nos conocen por iniciativas muy potentes", ha manifestado sobre las "muchísimas cosas" puestas en marcha en la comunidad y que han hecho que Baleares haya sido "pionera" en el Estado en diferentes temas como turismo, cambio climático o memoria democrática.

No obstante, preguntada por cuál ha sido su mayor logro como presidenta, la socialista apunta que el "cómo" se ha hecho y llevado a cabo este "trabajo conjunto". "La capacidad de madurez que hemos tenido como sociedad" y que, pese a la dificultad e incertidumbre de algunos momentos vividos, "hemos sido capaces, como sociedad, de analizar los retos que teníamos y trabajar juntos".

"Evidentemente no siempre tenemos las mismas opiniones, pero al final enfocar los retos que tenemos por delante como sociedad, es de lo que más orgullosa estoy", ha señalado.

Además, preguntada por los posibles errores de su mandato, ha declarado que, al haberse hecho las políticas "de forma pactada", no hay nada que considere que se haya "tenido que tirar atrás" porque haya sido "un error monumental".

En cualquier caso, ha recordado que ha habido una "pandemia terrible" donde se han tenido que adoptar decisiones de forma precipitada y, "cuando lo ves a toro pasado, pues dices, puede que si hubiéramos tenido toda la información, pues hubieras modulado aquí o allí", ha ejemplificado.

CAMPAÑA ELECTORAL

En cuanto a la campaña electoral, Armengol apunta que será "una campaña de propuestas" en la que explicará lo que se ha hecho pero, "sobre todo, lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer con la gente de esta CCAA".

"Tenemos la máquina muy a tope de seguir trabajando en los proyectos que hemos pactado con toda la sociedad, porque ésta es una gran diferencia de la forma de trabajar desde que nosotros estamos", ha dicho.

Por tanto, preguntada por qué es lo primero que hará si es reelegida en el cargo ha recordado que ella tiene "un bagaje inmenso de ocho años" al frente de la comunidad. "Tenemos la máquina muy a tope", ha dicho antes de añadir que seguirán trabajando en los proyectos pactados con la sociedad.

"Es seguir con esa maquinaria a tope y luego, evidentemente, lanzar otros proyectos. Estamos muy bien, estamos en un momento donde en Baleares tenemos los objetivos muy claros, hemos trabajado mucho con la sociedad civil, con empresarios, sindicatos y la universidad. Tenemos esa planificación y esos objetivos", ha manifestado.

En este sentido, ha defendido que todos los "avances" que ha conseguido Baleares han pasado por mesa de diálogo social con empresarios y sindicatos, lo que ha puesto de relieve "una forma de gobernar muy diferente".