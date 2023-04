Sagreras (PP) cree que Armengol "toca por primera vez con la realidad" y "es consciente de que pasará a la oposición"

PALMA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de campaña del PP, Sebastià Sagreras, ha considerado que la presidenta del Govern y secretaria general del PSIB, Francina Armengol, "ha tocado por primera vez con la realidad" y "es consciente de que el 28 de mayo pasará a la oposición".

Así se ha expresado Sagreras este jueves en rueda de prensa, preguntado por los medios de comunicación por las declaraciones de Armengol en una entrevista con Europa Press, en las que la líder del Ejecutivo autonómico afirma que el PP, junto con Vox, es una bomba de relojería.

"Es una lástima que no espere estos 52 días que quedan y no plantee una campaña en positivo. Es una presidenta que no habla de los problemas reales de los ciudadanos, solo de Prohens. Ya se ve como oposición", ha reiterado el portavoz.