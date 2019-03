Armengol reitera que las cifras de la temporada turística "son de récord" en Baleares

Publicado 19/03/2019 11:29:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha reiterado este martes en el pleno del Parlament que las temporadas turísticas en Baleares "son de récord" y ha insistido en que "las cosas van bien" en materia turística.

"La temporada será buena, entre otras cosas, por los 135.000 trabajadores que tienen acumulada una subida del 10 por ciento de subida salarial gracias al Convenio de Hostelería de Baleares", ha sostenido Armengol.

Así se ha pronunciado la presidenta del Ejecutivo a una pregunta planteada por el portavoz del PP en el Parlament, Biel Company, quien le ha preguntado su el Govern ha tomado medidas para "adecuar las infraestructuras" de cara a la temporada turística. "¿Cuántas depuradoras nuevas ha proyectado el Govern que no fueran del PP?", ha preguntado Company.

En este sentido, Armengol ha subrayado que el Govern "tiene una política de planificación para el presente y el futuro" de Baleares y se ha referido a los planes de infraestructuras del Ejecutivo en materia educativa, sanitaria, social, de vivienda e hidráuclica.

"Tiene muchos planes, pero los planes no han hecho demasiado", ha reprochado Company para añadir que "no se debe jugar con la competitividad turística" además de reconocer que "él no pudo hacer más" en su gestión al frente de la cartera de Medio Ambiente en la legislatura pasada.

"Usted no hizo nada", le ha contestado Armengol quien se ha referido a que diversas desaladoras de Baleares entrarán en funcionamiento. "Si usted no manda ni en su casa, ¿cómo quiere gestionar el Govern?", ha zanjado.