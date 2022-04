Armengol se reúne este miércoles con la comisaria europea de Transporte para tratar las necesidades del sector

La presidenta mantendrá también encuentros con la Confederación Europea de Sindicatos y con entidades ecologistas de ámbito europeo

La dirigente balear acudirá a una cena con el embajador representante permanente de España ante la UE, Marcos Alonso

PALMA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, se reunirá este miércoles, día 6 de abril, en Bruselas, con la comisaria europea de Transporte, Adina Valean, para abordar varios temas relacionados con este sector que afectan a las Islas.

Según ha avanzado el ejecutivo a los medios de comunicación, la presidenta Armengol se reunirá este miércoles, a las 12.00 horas, en Bruselas, con la comisaria europea de Transporte, Adina Valean, para tratar distintos temas que afectan a las Islas, como las necesidades específicas relacionadas con la insularidad, entre otros.

A la reunión, que tendrá lugar en la sede de la Comisión europea, también asistirán la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, y el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, así como los directores generales de Relaciones Exteriores y de Transporte Marítimo y Aéreo, Antoni Vicens y Xavier Ramis, respectivamente.

Posteriormente, a las 16.00 horas, la presidenta Armengol, junto al conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, mantendrá encuentros de trabajo con la Confederación Europea de Sindicatos, para explicar los aspectos sociales y medioambientales de la nueva Ley de turismo de Baleares. A dicha reunión, asistirán, por parte de la Confederación Europea de Sindicatos, la secretaria general, Luca Visentini, y la secretaria confederal, Liina Carr.

A las 17.30 horas, el encuentro para explicar los aspectos sociales y medioambientales de la nueva Ley de turismo de Baleares lo mantendrán con entidades ecologistas de ámbito europeo. En esta reunión, estarán presentes Óscar Planells, de Reuse and Recycling European Union Social Enterprises (Rreuse); Miriam Thiemann, de The European Environmental Bureau (EEB); Antonia Proka, de Clean Energy for EU Islands, y Frida Kieninger, de Food & Water Action Europe.

Finalmente, a las 20.00 horas la presidenta Armengol, junto a la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, asistirá a una cena con el embajador representante permanente de España ante la UE, Marcos Alonso.

También estarán presentes en esta cena el representante permanente adjunto, Raúl Fuentes; el director adjunto de la Unidad de Ayudas Estatales de la Dirección General de Competencia, Eduardo Cabrera, así como varios consejeros de la Representación Permanente (Reper).