Armengol sostiene que la moratoria del decreto turístico "afecta por igual" al alquiler vacacional y los hoteles

PALMA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha sostenido este martes en el Parlament que la moratoria del decreto turístico "afecta por igual" al alquiler vacacional y los hoteles, y que "no elimina" las plazas sino que "lo que hace es detenerse para repensar" el modelo.

Así lo ha defendido en respuesta a una pregunta planteada por el portavoz del PI, Josep Melià, quien ha asegurado que el decreto "ignora la realidad" porque en el alquiler vacacional "hay mucha más rotación", por lo que la moratoria "les puede afectar gravemente".

El diputado del PI ha argumentado que "en cualquier sector hay empresas que se amplían y otras que menguan, hay una evolución continuada", y por tanto "el problema de la moratoria es que cronifica las plazas turísticas e impide que se produzca esta evolución natural".

Melià ha puntualizado que, si bien su grupo apoya que no debe haber un incremento de plazas, también creen que "debe haber un intercambio de plazas y que esto modere el crecimiento". "A lo que no podemos acceder es que se cronifiquen las plazas y no haya posibilidad de que la gente, aunque sea un particular, pueda iniciar una actividad nueva y se cierren las obsoletas".

En este sentido, el PI ha reclamado "un reparto equitativo" del impacto de la moratoria entre la oferta hotelera y la de alquiler vacacional. Además Melià ha sostenido que la capacidad de carga de las islas "ya se ha valorado y establecido", y ha denunciado que el decreto no aborde el cambio de uso de los establecimientos obsoletos.

Por su parte, Armengol ha reconocido que el crecimiento en los últimos años "ha sido mucho más intenso" en el sector de vivienda vacacional, pero ha mantenido que la ley "les afecta por igual".

La presidenta también ha recordado que "quien debe decidir son los Consells en sus propias competencias" y ha afirmado que se ataja el problema de la oferta obsoleta aumentando los parámetros de calidad que se exigen en la calificación hotelera.

En cualquier caso, Armengol ha señalado que el decreto se tramitará como proyecto de ley y que los grupos podrán hacer sus aportaciones para mejorar el texto.