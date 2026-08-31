Armengol subraya la "generosidad y lealtad" de Celestí Alomar: "Siempre pensando en la gente y en nuestra tierra"

Armengol subraya la "generosidad y lealtad" de Celestí Alomar: "Ha sido mucho más que un compañero" - @F_ARMENGOL

PALMA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso y secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha destacado la "generosidad y lealtad" de Celestí Alomar, exconseller de Turismo fallecido este lunes.

"Me cuesta encontrar palabras para despedir a Celestí", ha señalado en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.

Armengol ha subrayado la "generosidad, lealtad y la manera de entender la política" del exconseller. "Siempre pensando en la gente y en nuestra tierra", ha añadido.

"Para mí ha sido mucho más que un compañero. Ha sido un amigo, una persona querida y alguien que ha dejado una huella muy profunda en mi camino personal y político", ha sostenido.

La socialista ha trasladado un "abrazo fuerte" a la familia de Alomar. "Hoy la tristeza es inmensa, pero también siento el orgullo y la suerte de haber compartido camino con él", ha concluido.