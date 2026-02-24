Arranca la consulta pública para ampliar la Reserva Marina de Els Freus en Formentera

Archivo - Reserva de Els Freus, de Formentera - CAIB - Archivo

FORMENTERA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha anunciado este martes el inicio del trámite de consulta pública previa del Proyecto de decreto para ampliar la Reserva Marina de Els Freus, en aguas de Formentera. Se trata de una propuesta del Consell de Formentera, que cuenta con el apoyo mayoritario del sector pesquero de la Isla.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, la iniciativa es fruto del consenso alcanzado en Formentera entre la administración insular, la Cofradía de Pescadores y los representantes de la pesca recreativa, y tiene como objetivo reforzar la protección y la mejora de los recursos pesqueros en aguas de Formentera, que ya presentan un buen estado de conservación.

La propuesta se trasladó formalmente al Govern en noviembre de 2025, tras un proceso de trabajo y diálogo con los diferentes sectores implicados.

El proyecto normativo prevé la modificación del Decreto 63/1999, de 28 de mayo, por el que se establece la Reserva Marina des Freus de Eivissa y Formentera con el fin de hacer efectiva la ampliación de la Reserva en el ámbito de Formentera. Asimismo, contempla modificaciones puntuales del Decreto 38/2018 para homogeneizar la regulación de la pesca recreativa en las reservas marinas situadas en aguas de Formentera, lo que facilitará su comprensión y aplicación.

Además, el texto incorpora diversas modificaciones del Decreto 15/2022, de 16 de mayo, por el que se establece el Plan de Gestión para la Pesca Profesional Artesanal en las Aguas Interiores de las Islas Pitiusas a propuesta de la Comisión de Seguimiento. Entre otras medidas, se prevé actualizar la composición de la Comisión, establecer una talla mínima para la serviola y fijar ajustes en relación con la calada de las redes para la langosta.

Con esta ampliación, el Govern da respuesta a una petición expresa del Consell de Formentera y del sector pesquero de la Isla, que considera que la ampliación de la Reserva Marina contribuirá a garantizar la sostenibilidad de la actividad y la conservación a largo plazo de los recursos marinos en aguas de Formentera.

El inicio de la consulta pública previa se ha comunicado este martes y abre un periodo para que la ciudadanía, las organizaciones representativas y los sectores potencialmente afectados puedan presentar aportaciones o sugerencias de manera telemática en el Portal de Participación Ciudadana del Govern.