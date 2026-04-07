Arrancan en Palma unos cursos de ciberseguridad impartidos en colaboración con una empresa estadounidense

El regidor de Innovación del Ayuntamiento de Palma, Miquel Busquets, en el arranque de los cursos sobre ciberseguridad. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los cursos formativos sobre ciberseguridad impartidos por el Ayuntamiento de Palma en colaboración con la empresa de California (Estados Unidos) Palo Alto Networks han arrancado este martes.

El regidor de Innovación, Miquel Busquets, ha dado la bienvenida a los alumnos que participarán en la oferta formativa, dirigida a profesionales y que se desarrollará a lo largo de dos días en las dependencias de PalmaActiva.

Busquets, durante su intervención, ha adelantado que esta es "la primera acción de las muchas que hay previstas para construir una Palma más segura, innovadora y preparada para afrontar los desafíos tecnológicos del presente y el futuro".

En el acto de inicio del curso, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, también han estado presentes los representantes de Palo Alto Networks que se ocupan de dirigir la formación, el consultor de Soluciones, Jordi García, y el delegado comercial, Carlos Pueyo.

Los que se impartirán serán dos cursos presenciales de nivel técnico. Por un lado, el de 'Cortex XDR' está enfocado en la detección, análisis y respuesta ante las amenazas avanzadas, mientras que el de 'NGFW-Firewalls de Nueva Generación' comprende formación práctica sobre configuración, gestión y despliegue de cortafuegos en sus versiones más recientes.

Ambas propuestas formativas cuentan con entornos de laboratorio en la nube proporcionados por Palo Alto Networks, permitiendo a los participantes trabajar con escenarios reales mediante tecnología líder del mercado.

La formación forma parte del acuerdo firmado el pasado diciembre entre el Consistorio y la multinacional, líder mundial en soluciones de seguridad digital, y se enmarca dentro del proyecto Palma Culture & Innovation Bay.

El documento establece un marco de actuación conjunta en ámbitos como la concienciación en términos de ciberseguridad, la formación técnica avanzada, la organización de eventos especializados, y la colaboración con entidades públicas, privadas y académicas para fomentar el talento digital.