Arrancan la reforma de las aceras de la calle Gremi Ferrers de Palma

Obras de reforma de las aceras de la calle Gremi Ferrers de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras de reforma del pavimento y la accesibilidad en las aceras de la calle Gremi Ferrers, en el polígono de Son Castelló de Palma, han arrancado este miércoles.

Las actuaciones cuentan con un presupuesto de 381.724 euros y se prolongarán durante doce semanas, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

La reforma comprende las aceras del tramo comprendido entre Gran Vía Asima y la calle Gremi de Tintorers. Se procederá a la retirada completa del bordillo y del pavimento existentes para la posterior instalación de más de 550 metros lineales de nuevo bordillo, así como nueva pavimentación.

El proyecto prevé también la corrección de pendientes, la instalación de suelo podotáctil y direccional y la adaptación de una parada de autobús.

Durante la ejecución de las obras se llevará también a cabo el soterramiento de las líneas aéreas de telecomunicaciones y de baja tensión, así como la renovación de los imbornales para mejorar el drenaje de las aguas pluviales.

Además, se ampliarán los alcorques existentes para favorecer el correcto crecimiento del arbolado y evitar daños en el nuevo pavimento.

Estas obras se complementarán con los trabajos de renovación del asfalto del polígono. Hasta la fecha ya se han completado las tres primeras fases de esta actuación y actualmente se está desarrollando la cuarta, con una inversión global cercana a los 1,8 millones de euros