Arrancan las tradicionales audiencias de verano en La Almudaina: Prohens, la primera en ser recibida por el Rey

El Rey Felipe VI y la presidenta del Govern, Marga Prohens, posan ante las cámaras antes de la tradicional audiencia de verano que el monarca ofrece a las autoridades de Baleares, este viernes en el Palacio Real de la La Almudaina de Palma. - J. FERNÁNDEZ - EUROPA PRESS

PALMA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha recibido la mañana de este viernes a la presidenta del Govern, Marga Prohens, dando inicio a las audiencias que el monarca ofrece tradicionalmente cada verano a las principales autoridades de Baleares en el Palacio Real de la Almudaina de Palma.

Ha sido a las 10.00 horas, siguiendo el horario previsto, cuando Prohens y Felipe VI han realizado el saludo protocolario delante de las cámaras. Tras un apretón de menos y unas breves palabras, han entrado en la sala en la que departirán durante cerca de media hora.

La presidenta, según adelantó el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, tiene intención de trasladarle a Felipe VI las "principales preocupaciones" del archipiélago.

En cualquier caso, como es habitual, está previsto que Prohens atienda a los medios de comunicación al finalizar el encuentro para explicar cuáles han sido los temas de su conversación con el Rey.

A la mandataria autonómica le seguirá el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, quien está previsto que sea recibido por el monarca a las 10.50 horas.

A las 11.25 horas tendrá su oportunidad de encontrarse con Felipe VI el alcalde de Palma, Jaime Martínez. El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, será el encargado de cerrar las reuniones a las 12.00 horas.

Aunque no ha trascendido qué temas pondrán sobre la mesa las autoridades de Baleares, lo habitual es que todos atiendan a los medios de comunicación. Las conversaciones, por lo general, suelen girar alrededor de asuntos de actualidad política y social.