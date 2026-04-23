Arranque "espectacular" de las librerías por Sant Jordi en Palma

Archivo - Puestos de libros en varios calles de Palma por el Día del Libro y por Sant Jordi. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La fiesta del Día del Libro ha arrancado este jueves en las calles de Palma, en las que una treintena de librerías y floristerías han puesto paradas.

El presidente del Gremi de Llibreters de Mallorca, Miquel Ferrer, ha celebrado el buen tiempo y ha subrayado que la mañana ha sido "espectacular" con "muchísima gente" que se ha acercado a mirar y comprar libros.

También han llenado las calles de Ciutat varios colegios, que han conocido las librerías y disfrutado del ambiente festivo con el pasacalles con los 'caparrots Tom i Rosa' y los 'xeremiers'.

En declaraciones a los medios de comunicación pasado el mediodía, Ferrer ha hecho una valoración positiva, aunque todavía es pronto para hacer un balance del día. Así, ha confiado en que sea esta tarde cuando más gente acuda al centro de Palma.

Cabe recordar que las librerías ofrecen un descuento de un 10 por ciento en todos los libros con motivo de Sant Jordi y que las paradas estarán abiertas hasta las 21.00 horas.

El presidente del Gremi de Llibreters ha subrayado que este día es "un hito que se va consolidando año tras año" y que representa entre el 5 y el 10 por ciento de las ventas anuales de las librerías.

Por otro lado, ha destacado la celebración de la previa de Sant Jordi que tuvo lugar el pasado sábado en varias plazas de la ciudad. "Nos quedamos con buen sabor de boca y la idea es repetir y ampliar las actividades de cara al año que viene", ha dicho.