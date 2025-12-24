El artista mallorquín Pep Llambias será el pregonero de la Festa de l'Estendard de Palma

Archivo - Vista del reloj d'en Figuera en el Ayuntamiento en su puesta a punto, desde la plaza de Cort, a 16 de diciembre de 2022, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El artista mallorquín Pep Llambias, autor de la escultura 'Palma' del Paseo Sagrera, será el encargado de leer el pregón de la Festa de l'Estendard de este 2025.

La intervención del artista, nacido en 1954 en Alaró, está prevista para el próximo 29 de diciembre y dará paso a un programa de celebraciones culturales, religiosas, ciudadanas y lúdicas.

El Ayuntamiento de Palma, en un comunicado, ha destacado su contribución a la dinamización cultural y artística de Palma a lo largo de las últimas décadas. Pintor y escultor, sus obras han estado presentes habitualmente en espacios públicos y privados de Palma y del conjunto de Mallorca.

Una de sus creaciones más reconocidas es la escultura 'Palma', que fue inaugurada en 1999, coincidiendo con la celebración de la Universiada, y que desde entonces permanece en el Paseo Sagrera.

La lectura del pregón tendrá lugar a las 18.00 horas en el salón de plenos de Cort y estará presidida por el alcalde, Jaime Martínez, quien estará acompañado de los regidores de su equipo de gobierno y del resto de grupos municipales.

EL RESTO DE LA PROGRAMACIÓN

Antes, a las 12.00 horas, se realizará un homenaje a los funcionarios del Consistorio que se han jubilado a lo largo del año siguiente. El día 30, a las 19.30 horas en la basílica de Sant Miquel, tendrá lugar el Cant de la Salve a la Mare de Déu de la Salut.

Seguidamente, a las 20.00 horas, se realizará, en la plaza de Cort, la ofrenda de coronas por parte de entidades e instituciones en homenaje y recuerdo al Rei Jaume I.

El último día del año, los actos se iniciarán a las 10.00 horas con la colocación del Estendard Reial de la Conquesta de Mallorca en la plaza de Cort.

Media hora más tarde, a las 10.30 horas, se oficiará en la Seu una misa solemne, y a las 12.00 horas, de nuevo en Cort, será el turno de la representación de la Colcada, de Pere d'Alcàntara Penya, a cargo de Miquela Lladó y los alumnos de la Escola de Música i Danses de Mallorca.

El alcalde pronunciará entonces el discurso del Estandard y después, a las 13.00 horas, presidirá la ceremonia de entrega de los Honores y Distinciones en el salón de plenos.