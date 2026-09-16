El Arxiu del Regne de Mallorca estrena un espacio para exposiciones temporales

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, en la muestra de 'El llibre de sentències (1651-1660)', en el Arxiu del Regne de Mallorca. - CAIB

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Arxiu del Regne de Mallorca ha inaugurado este miércoles 'L'arxiu de prop', un nuevo espacio para exposiciones temporales que acoge actualmente la muestra 'El llibre de sentències (1651-1660)'.

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha explicado en un comunicado que se trata de una iniciativa destinada a dar a conocer la riqueza y diversidad del patrimonio documental de la institución.

Esta primera propuesta está dedicada al libro de sentencias de la Real Audiencia, un documento que constituye una fuente de valor para el conocimiento de la Mallorca del siglo XVII.

El libro fue identificado en 2021, durante las tareas de clasificación de los fondos judiciales del Arxiu. Desde entonces, a lo largo de los últimos años, se han llevado a cabo varias actuaciones para asegurar la preservación y facilitar el acceso.

El documento se ha digitalizado para permitir la consulta y se ha sometido a un proceso de restauración en las instalaciones del Instituto del Patrimonio Cultural de España.

Uno de los principales elementos que hacen singular esta obra es la presencia de numerosos dibujos junto a los textos de las sentencias, que ilustran la pena impuesta a cada condenado.

Entre las penas más habituales, aparecen la fuerza o las galeras. Estas ilustraciones convierten el volumen en un testigo especial de la justicia y la sociedad de su tiempo.

Más allá de su valor documental y artístico, el libro es una fuente para la investigación histórica, especialmente porque no se han conservado testigos de los juicios criminales correspondientes a este periodo.

Además, las sentencias permiten aproximarse a una época especialmente convulsa en Mallorca, protagonizada por las luchas entre los bandos Canamunt y Canavall.

En la muestra se podrán descubrir algunas de las armas mencionadas en las sentencias, gracias a la colaboración del Museo Histórico Militar de San Carlos.

También se podrá ver un vídeo en el que los especialistas Pere Salas y Antoni Domingo explicarán las luchas de bandos en la Part Forana de Mallorca y la importancia del libro de sentencias.

Con este nuevo espacio, el Arxiu del Regne de Mallorca pretende dar a conocer la riqueza y la variedad del patrimonio documental, a menudo desconocido, pero "fundamental" para entender la identidad colectiva de las Islas.

Hasta el 15 de junio, los visitantes podrán conocer diferentes temáticas y perspectivas a través de los documentos expuestos. En concreto, se expondrán historias de personas, instituciones y momentos que han construido la memoria balear a lo largo de los siglos.