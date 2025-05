Asaja defiende que las empresas agrarias puedan dedicarse a otras actividades "si eso le permite sobrevivir"

PALMA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asaja Baleares, Joan Company, ha reivindicado que las empresas agrarias puedan desarrollar otras actividades "si eso le permite sobrevivir".

Así se ha pronunciado el representante de los agricultores durante su intervención en la Comisión no Permanente sobre el efecto del Cambio Climático en la Agricultura, Ganadería y la Pesca del Parlament, en la que ha afirmado que el sector "ve bien" esta posibilidad.

De este modo, ha alegado que "no habrá" sector primario "si no hay dinero, porque si los payeses de Baleares no sobreviven, económicamente "están muertos". "Entonces dará igual el relevo generacional y el cambio climático", ha apuntado.

Company ha citado la Ley Agraria de 1995 para sostener que se tiene que "potenciar las actividades complementarias" a las agrarias en el mundo rural. Sin embargo, ha puntualizado que esto no quiere decir que los payeses se dediquen a hacer turismo y no agricultura.