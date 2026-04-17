Asciende a diez las propuestas que optan a la renovación de la fachada marítima de Palma

Asciende a diez el total de propuestas que optan a la renovación de la fachada marítima de Palma y del edificio GESA. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de propuestas que optan al concurso de anteproyectos arquitectónicos para la transformación de la fachada marítima de Palma y la renovación del edificio de GESA ha ascendido de nueve a diez.

Así lo ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, en el que anuncia que este viernes ha tenido lugar la primera reunión del jurado del concurso, en la que se han abierto los diez sobres correspondientes a las propuestas para empezar a valorar los proyectos.

Este concurso busca transformar la fachada marítima en un gran complejo cultural y de innovación, mediante la rehabilitación del edificio de GESA y la creación de nuevos equipamientos y un gran espacio público. El conjunto prevé diferentes usos de carácter cultural, social y administrativo, con la innovación como elemento clave para la atracción de talento e inversión.

El ámbito del concurso, en el que se intervendrán en alrededor de 30.000 metros cuadrados, abarcará desde el espacio de enfrente de la muralla renacentista del Baluard del Príncep hasta el parque de Albert Camús, incluyendo las parcelas aledañas al edificio.

Las obras se realizarán respetando el carácter catalogado del edificio principal y sus condicionantes patrimoniales, de modo que se deberá mantener la volumetría existente, la fachada tipo 'muro cortina', la ubicación general de escaleras y accesos, y conservar los elementos originales interiores como pomos y lámparas, incluyendo también los del artista Luis Castaldo.

Así, el complejo debe albergar espacios dedicados al Palma Culture and Innovation Bay, al Instituto Municipal de las Artes, al Centro de Interpretación de la Energía y a la Oficina de Atención a la Ciudadanía. También integrará la Biblioteca Central Municipal, Ludoteca y Mediateca; archivo municipal; el Centro Cultural de Arte, Creación y Exposiciones; una zona expositiva exterior; un auditorio; y espacios para 'incubadoras' de empresas.

Estos usos se complementarán con zonas de servicios complementarios a las actividades principales, almacenes, zonas reservadas a los cuartos de instalaciones y mantenimiento, y espacios de residencia comunitaria y talleres temporales de creación e investigación.

El anteproyecto debe prever aparcamiento y estudiar la relación de la infraestructura verde con la propuesta, especialmente su conexión peatonal con Es Baluard del Príncep y el Palacio de Congresos.