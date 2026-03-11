La aseguradora del propietario del Medusa Beach consigna 300.000 euros para las víctimas

Archivo - El propietario del Medusa Beach Club, Christian Arnsteiner, a su llegada al juicio por el derrumbe de la terraza del local en 2024, en los Juzgados de Vía Alemania, a 11 de noviembre de 2025, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

La compañía aseguradora del propietario del Medusa Beach, el establecimiento de la Playa de Palma cuyo derrumbe en mayo de 2024 dejó cuatro fallecidos y 14 heridos, ha consignado en el juzgado 300.000 euros para las víctimas.

Esta cuantía, según ha avanzado 'Última Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, es el máximo de cobertura por siniestro que el hombre, investigado por cuatro delitos de homicidios por imprudencia, había contratado.

El pasado mes de noviembre el propietario del local prestó declaración de forma voluntaria ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, a cargo de las pesquisas, y consignó 250.000 euros para que sean entregados sin condiciones a las familias de los perjudicados.

Además, negó cualquier participación en las obras que se acometieron en el inmueble en 2013 y dijo que en el momento de convertirse en administrador en 2021, ni el Ayuntamiento de Palma ni ninguna institución le comunicó ninguna irregularidad.