Así queda el plus de insularidad para los funcionarios del Estado en Baleares

Archivo - Un grupo de personas con una pancarta de Unisep participa en una concentración frente al Consolat del Mar. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Función Pública y los sindicatos han cerrado un acuerdo plurianual para subir los salarios de los más de tres millones de funcionarios un 11% en el periodo 2025-2028 y que incluye, al mismo tiempo, la equiparación con Canarias del complemento de insularidad que reciben los empleados públicos estatales en el archipiélago.

En términos generales, la subida acordada se distribuirá en un alza del 2,5% para este año; del 1,5% para 2026, con un variable adicional del 0,5% vinculado a la evolución del IPC; del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028.

El acuerdo beneficiará de manera directa a cerca de 100.000 personas del sector público de Baleares y a unas 7.500 de la Administración General del Estado (AGE).

¿CÓMO QUEDA EL PLUS DE INSULARIDAD?

El texto del acuerdo incluye la revisión y elevación, a lo largo de 2026, de los complementos de residencia e insularidad y de las indemnizaciones por razón de servicio, eliminando las desigualdades entre empleados públicos

El acuerdo para actualizar y equiparar con Canarias el complemento de indemnización por residencia que perciben los funcionarios de la Administración General del Estado en Baleares supondrá aumentos de entre 96 y 345 euros mensuales.

En concreto, la actualización del complemento por residencia supondrá que los funcionarios destinados en Mallorca pasen de una horquilla de entre 47 y 110 euros mensuales a percibir, independientemente de su categoría, 206 euros cada mes, lo que representa subidas de entre 96 y 159 euros.

En Menorca, Ibiza y Formentera pasarán de entre 65 y 122 euros mensuales a percibir 410 euros, es decir, percibirán aumentos de entre 288 y 345 euros al mes.