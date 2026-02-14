Así vive el águila pescadora de la Península de Llevant: una cámara permite ver en directo sus hábitos y comportamiento

El nido de águila pescadora en el Parque Natural de la Península de Llevant. - CAIB

PALMA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parque Natural de la Península de Llevant ofrece desde este sábado la posibilidad de seguir en tiempo real el nido de águila pescadora (Pandion haliaetus) gracias a una cámara de seguimiento en línea.

Esta iniciativa, enmarcada en las actuaciones de conservación, seguimiento científico y sensibilización ambiental del Govern, permite observar los hábitos de alimentación, los turnos de aporte de presas al nido y el comportamiento tanto de los adultos como de las crías de esta especie, así como identificar posibles factores de riesgo que puedan afectarla, según ha informado en nota de prensa la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

En este sentido, el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha señalado que esta iniciativa es una oportunidad única para acercar la biodiversidad a toda la ciudadanía.

"Seguimientos como este nos permiten conocer mejor los hábitos del águila pescadora y garantizar que su ciclo reproductor transcurre con total seguridad. Así, demostramos nuestro compromiso con la conservación de las especies protegidas del archipiélago", ha afirmado.

La tecnología utilizada consiste en cámaras remotas de alta calidad con acceso gratuito a través de plataformas digitales, en el marco del proyecto Directo Natura, impulsado por la empresa Cartodat Media.

Esta iniciativa, financiada íntegramente con cargo a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea - Next Generation EU, acerca la fauna silvestre a la población con fines de seguimiento, divulgación y sensibilización ambiental, garantizando una interferencia mínima sobre las especies y sus hábitats.

El águila pescadora está incluida en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial. Por ello, todas las actuaciones relacionadas con la instalación y el funcionamiento de la cámara se llevan a cabo siguiendo criterios estrictos de protección para garantizar el respeto a su ciclo vital y el éxito reproductor.

La emisión en directo se puede seguir a través de YouTube con el nombre 'Nido Águila Pescadora, DIRECTO (Cámara 76 | Parque Natural de la Península de Llevant, Mallorca)'.