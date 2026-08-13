Así se vivió el eclipse desde el aire en Mallorca

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Vista aérea de la playa de Santa Ponça. - GUARDIA CIVIL
Europa Press Islas Baleares
Publicado: jueves, 13 agosto 2026 14:36
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PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El eclipse solar total de este miércoles sacó a miles de personas fuera de casa para encontrar el mejor lugar para presenciar uno de los fenómenos astronómicos del siglo desde Mallorca.

Desde horas antes algunas playas, como las de Santa Ponça (Calvià), ya estaban hasta la bandera. Al mar, uno de los lugares más privilegiados para la observación del eclipse, salieron centenares de embarcaciones.

Estas son algunas de las imágenes aéreas captadas por los drones y el Servicio Aéreo de la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, que formaron parte de un amplio dispositivo de seguridad que permitió acabar la jornada sin incidentes de gravedad.

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