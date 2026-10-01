Una asociación estadounidense incorpora por primera vez dos moléculas patentadas por la UIB contra la litiasis renal

El director de cálculo renal de la UIB, Félix Grases, y la investigadora principal del grupo de investigación de la litiasis renal y clasificación patológica, Antonia Acosta. - EUROPA PRESS

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva guía de gestión médica de la litiasis renal de la Asociación Americana de Urología, una de las entidades científicas más prestigiosas en el ámbito de urología, ha incluido por primera vez entre sus recomendaciones el uso de los fitatos y la teobromina, dos moléculas desarrolladas y patentadas por investigadores de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

El director de cálculo renal de la UIB, Félix Grases, ha destacado el hecho de que la entidad estadounidense incorpore estas moléculas de la UIB por ser "poco frecuente". "Es muy satisfactorio porque reconocen el efecto de estos productos", ha añadido.

La guía de la Asociación se considera una referencia internacional para el diagnóstico, tratamiento y prevención de la litiasis renal, una patología que afecta a millones de personas en el mundo y cuyo dolor se puede comparar con el de un parto, ha opinado Grases.

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