La asociación de vecinos de Ses Veles se incorpora al jurado del concurso de ideas del edificio de Gesa

Archivo - El alcalde de Palma, Jaime Martínez, en la presentación del concurso de ideas para el entorno de Gesa. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un representante de la asociación de vecinos de Ses Veles se ha incorporado al jurado del concurso de ideas para la rehabilitación del edificio de Gesa.

Así lo ha aprobado este miércoles la Junta de Gobierno de Cort con el objetivo de reforzar la participación ciudadana y aportar una visión más cercana a la realidad del barrio en el proceso de transformación de la fachada marítima.

El Ayuntamiento considera, según ha apuntado en una nota de prensa, que es necesario ampliar la composición del jurado, "dada la importancia del proyecto y su impacto directo en la ciudadanía".

Así, el jurado estará presidido por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y contará como vocales con otros tenientes de alcalde, directores técnicos y coordinadores generales de Cort; ARCA, asociación de vecinos Ses Veles; dos arquitectos de Urbanismo e Infraestructuras; y representantes y arquitectos del Coaib, entre otros profesionales.

Cabe señalar que este cambio no altera el objeto del concurso ni las condiciones técnicas ni los plazos establecidos, siendo el plazo máximo para la presentación de propuestas el próximo 1 de abril.

Las bases del concurso fueron aprobadas el pasado 3 de diciembre de 2025 y que se trata de "uno de los principales proyectos transformadores" impulsados por el equipo de gobierno, que contempla además la implantación de nuevos equipamientos públicos, aparcamientos y espacios libres en este ámbito.