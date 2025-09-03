Asociaciones de vecinos de Palma alertan de una situación "insostenible" por el retraso de Cort en el pago de ayudas

La presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, Maribel Alcázar, en declaraciones a los medios. - FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE PALMA

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federació d'Associacions de Veïns de Palma han reprochado al Ayuntamiento de Palma que todavía no haya hecho el pago de las subvenciones a las entidades vecinales, lo que les ha conducido a estar "ahogadas" y a una situación "insostenible".

Así se ha pronunciado la presidenta de la federación, Maribel Alcàzar, en una rueda de prensa ofrecida este miércoles para protestar por esta demora.

La representante vecinal ha criticado que, tras la vuelta de las vacaciones, los talleres y actividades de las asociaciones se deberían haber retomado pero ha afirmado que "no han recibido ni un euro de subvención".

Alcàzar ha apuntado que esto es un problema porque ya se han hecho todas las fiestas de verano y llevan ocho meses con gastos y asumiendo compromisos de deuda con proveedores, nóminas y la Seguridad Social, por lo que el retraso "ha superado todas las líneas rojas".

En ese sentido, ha recalcado que las asociaciones han tenido "mucha paciencia" porque con el anterior equipo de gobierno ya convocaron una rueda de prensa por el mismo motivo en el mes de mayo pero ahora ha llegado septiembre sin que les hayan hecho estos ingresos, cuando las ayudas se concedieron de forma definitiva el 14 de agosto tras varios errores del Ayuntamiento en la tramitación.

Por otro lado, han recalcado que se ha introducido un articulo de la normativa para la concesión de estas ayudas, por el que si una asociación no gasta el 90 por ciento de la cantidad que percibe, el año siguiente no recibiría subvención.

La presidenta de la asociación ha incidido en el hecho de que si este año no se llega a gastar no es por una mala gestión de las entidades, sino porque no se les han entregado los recursos.

"Es decir dan tres meses a las asociaciones para acabar un proyecto que se tendría que hacer en 12 y ahora vamos de apurados para realizar estos proyectos. Esto obedece a una invención del Ayuntamiento ya que ese se podría devolver si es el caso", ha sostenido

Por eso ha criticado el "despotismo" de una administración que luego "no cumple" e incluso el PP votó en contra de una resolución en el Pleno Municipal para ajustarse a los plazos de pago.

También ha remarcado que tampoco disponen de los formularios para hacer rectificaciones y reajustar los presupuestos por los retrasos o que todavía no se han convocado las subvenciones para el material adquirido por las asociaciones, como sillas, ordenadores o equipos de sonido.

De este modo ha concluido que las subvenciones son "un fraude de ley" y que solo se entregan a aquellas asociaciones que "tienen poder económico", por lo que ha cuestionado cuál es el apoyo que da Cort al tejido asociativo. Por último, Alcàzar ha insistido en que estas ayudas son para la ciudadanía y ha argumentado que sin las asociaciones "no hay cohesión".