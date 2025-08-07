La Assumpció de la Mare de Déu 2025: 80 'llits' por toda Mallorca y una diversa agenda cultural

Representantes del Bisbat de Mallorca y del Consell insular presentan el programa de la Assumpció 2025. - EUROPA PRESS

PALMA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Mallorca celebrará la Assumpció de la Mare de Déu de este año con la exposición de 80 'llits' alrededor de toda la isla, el número más elevado hasta la fecha.

El vicario episcopal para el Patrimonio Histórico y Cultural del Bisbat de Mallorca, Francesc Vicens, la directora de Patrimonio del Consell de Mallorca, Maribel Arnau, y el coordinador del proyecto, Gabriel Carrió, han dado cuenta del programa de la Assumpció en una rueda de prensa celebrada en la parroquia de Santa Creu.

La programación de las festividades de este año, ha explicado Arnau, tendrá lugar entre el 15 y el 22 de agosto y trata de poner en valor sus elementos más singulares, como son los 'llits' de la Mare de Déu.

"No son solo una expresión de fe sino una representación histórica, cultura e identitaria de nuestro legado cultural, por eso es tan importante difundir y preservar estos 'llits'", ha reivindicado.

Este año se alcanzará una cifra récord de 80 'llits' repartidos por toda Mallorca, 23 de ellos en Palma y 57 en la Part Forana, que se podrán visitar en fechas que varían dependiendo de la iglesia o el monasterio en el que estén expuestos.

Carrió ha celebrado que el número de 'llits' haya alcanzado una "estabilidad positiva" tras los años de la pandemia del covid, en los que este sufrió pérdidas o se congeló. "Ahora recuperamos la tendencia y hasta la mejoramos", ha subrayado.

"Recordar que esto no es una competición, no llegaremos a 100 ni a 200 porque no existen. Estamos en los límites, puede ser que recuperemos alguna más pero la cuestión no es exponer más sino exponerlas con más garantías de restauración y mejor conservadas", ha indicado el organizador.

Vicens, preguntado al respecto, ha calculado que en Mallorca podría haber un poco menos de un centenar de 'llits', aunque ha admitido que es difícil saber la cifra concreta porque se van localizado algunos que estaban en paradero desconocido y se van creando otros de nueva creación.

"El número más que crecer se estabiliza, es la gran noticia. Siempre hay un poco de fluctuación, depende de la restauración, de la disponibilidad de espacios y voluntarios... pero que se haya estabilizado y que cada comunidad valore a su Mare de Déu, le tenga esta devoción y estas ganas de que se exponga, para mi es lo más importante. En definitiva, es un patrimonio vivo y esa es la mejor noticia", ha manifestado el vicario.

LAS NOVEDADES DE ESTE AÑO

Entre las novedades que se incorporarán este año, ha apuntado, se encuentran el monasterio de Santa Teresa de Jesús --tras la consolidación de los de Sant Geroni y Santa Magdalena--, la iglesia de Son Cladera y el colegio Montision, todos ellos en Palma. Esta última, ha indicado Carrió, ha sido localizada después de años.

Además, este 2025 se podrá volver a ver al completo la Mare de Déu de la iglesia de Sant Jaume (Palma), después de que el año pasado solo se pudiera contemplar de forma parcial por las labores de restauración. En esa situación, no obstante, se encontrará este año la Mare de Deú de la Concepción, dado que está siendo restaurada.

El coordinador del proyecto ha anunciado que otras de las novedades es la actualización de la página web en la que están disponibles un gran número de fotografías sobre los diferentes 'llits' de Mallorca. Al menos 15 de ellas disponen de una ficha técnica con una explicación artística e histórica de la representación.

También se ha habilitado una pestaña en la que consultar, tanto en castellano como en catalán, los diferentes horarios en los que se podrá visitar cada una de las Mares de Déu.

La página web también incluye un vídeo divulgativo que busca ofrecer una aproximación al patrimonio inmaterial vinculado a la Assumpció desde las expresiones lingüísticas populares.

Por otro lado, entre el Bisbat y el Consell de Mallorca se ha organizado una agenda de actividades culturales paralelas con visitas a la Catedral o al Museu de Mallorca, una exposición fotográfica organizada por la Asociación para la Revitalización de los Centros Históricos (ARCA) y dos conferencias en Selva y Campanet.