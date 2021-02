Asuntos Sociales destina 200.000 euros a ayudas para la compra de material deportivo para federaciones

PALMA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB) la convocatoria de ayudas para la adquisición de material y equipación deportiva por parte de las federaciones deportivas y del deporte adaptado, cuya cuantía asciende a 200.000 euros.

En una nota de prensa, la Conselleria ha indicado que la finalidad de la convocatoria es "atender las necesidades de mejora y actualización del material y la equipación deportiva perdurable y no desechable" de las federaciones.

En este sentido, se han referido, por ejemplo, a cestas, porterías, piraguas, material de superficie donde se lleva a cabo la práctica deportiva, tablas de ping-pong, marcadores, equipaciones de los vestuarios, gradas, etcétera.

Este año, como novedad, se incluye entre el material subvencionable el destinado a la protección y la prevención ante la COVID-19 para las federaciones deportivas. Son subvencionables: mamparas protectoras, aparatos para el tratamiento del aire, sistemas de videoconferencia, dosificadores automáticos de gel hidro-alcohólico, termómetros digitales y sistemas de control de cabida, entre otros.

Además, la partida destinada a subvencionar la adquisición de material inmovilizado deportivo para facilitar y mejorar la práctica de deportes adaptados de los deportistas no profesionales y de los equipos deportivos de deportes adaptados se incrementa en 20.000 euros, de forma que pasa de 30.000 a 50.000 euros.

El plazo para presentar las solicitudes es de 20 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB).

Asuntos Sociales ha explicado que el importe máximo que se destina a esta convocatoria es 150.000 euros para la adquisición de inmovilizado material deportivo estándar o adaptado, material no deportivo y material de protección ante la COVID-19 y 50.000 euros para la compra de inmovilizado material deportivo para la práctica de deportes adaptados.

Pueden ser beneficiarios de estas subvenciones las federaciones deportivas inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de Baleares y las delegaciones territoriales de las federaciones deportivas españolas, anotadas en el Registro de Entidades Deportivas de Baleares.

En el supuesto de que se quiera solicitar la adquisición de inmovilizado material deportivo adaptado, la federación o delegación tiene que tener debidamente reconocidas las disciplinas deportivas adaptadas destinatarias del material en el Registro de Entidades Deportivas de Baleares.

Para la línea de inmovilizado material deportivo adaptado, pueden recibir estas ayudas los equipos de deportes adaptados de los clubes deportivos y las secciones deportivas de entidades no deportivas; los equipos de deportes adaptados de los clubes deportivos de las Islas inscritos en el Registro de Entidades Deportivas, federados en la federación española correspondiente, en el supuesto de que no haya federación deportiva de Baleares; y los deportistas de deportes adaptados de las categorías infantil, cadete, juvenil o júnior y absoluta, siempre que no tengan carácter profesional, que acrediten una discapacidad como mínimo del 33%.