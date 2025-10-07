Atención a la diversidad y mantenimiento de la disciplina en el aula, principales causas de estrés de los docentes

Archivo - Aula del Instituto de Educación Secundaria Emilio Jimeno de Calatayud (Zaragoza). - AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD - Archivo

PALMA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alrededor del 40% de los docentes de Baleares de Primaria y Secundaria sufren estrés derivado de la atención a los alumnos con necesidades especiales y del mantenimiento de la disciplina en las aulas.

Son algunas de las principales conclusiones del informe 'Talis 2024. Estudio internacional de la enseñanza y del aprendizaje' publicado este martes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el que han participado 55 países y 1.013 colegios españoles: 507 de Secundaria y 506 de Primaria.

En concreto, el 41% de los docentes de Secundaria y el 40% de Primaria dicen sentir estrés derivado de la gestión de la diversidad en las aulas y la atención a los alumnos con necesidades especiales.

Según el informe, el archipiélago destaca por la concentración tanto en Primaria como en Secundaria de alumnado de necesidades educativas especiales, así como de alumnado no hablante nativo o con dificultades para comprender el idioma de instrucción. Baleares se sitúa en niveles similares a la media nacional.

El informe indica igualmente que en el archipiélago, el 45% de los docentes de Primaria y el 41% en Secundaria sufren estrés derivado de la necesidad de mantener la disciplina en el aula. A nivel nacional, este porcentaje se sitúa entre el 42 y el 50%.

Más en concreto, entre el 27 y el 31% de los docentes de Baleares reconocen que pierden mucho tiempo en clase por interrupciones de los alumnos y que tienen que dedicar alrededor del 20% del tiempo a mantener la disciplina.

"La disciplina representa un problema en España. El mayor factor de estrés para los docentes relacionado con la disciplina es la intimidación y el abuso verbal, que sigue existiendo en muchas clases", ha avisado el director de Educación de la OCDE, Andreas Schleicher, durante la presentación del informe.

Más del 60% de los docentes de Baleares, por otra parte, consideran las tareas administrativas como una de las principales fuentes de estrés.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha advertido de que el principal "talón de Aquiles" en Primaria y Educación Secundaria en España "es la gestión de la diversidad y de las necesidades especiales, con coeficientes negativos en ambas etapas, mientras que la disciplina continúa siendo un factor de riesgo, sobre todo en Primaria".

El director de Educación de la OCDE ha destacado que, en el caso de España, el hecho de mantener la disciplina es uno de los principales factores para que los docentes decidan abandonar el empleo.

En todos los indicadores el porcentaje de profesores estresados en España supera a la media de la OCDE. El exceso de trabajo administrativo es la principal fuente de estrés docente en España, muy por encima del promedio de la OCDE. También preocupa corregir y poner notas o preparar las clases.