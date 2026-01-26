La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibe en audiencia al atleta Joan Pere Carbonell - CAIB
PALMA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
El atleta Joan Pere Carbonell afronta con "mucha ilusión y ganas" el World Marathon Challenge 2026 para dar visibilidad y recaudar fondos para la investigación de la ictiosis.
Así lo ha dicho el atleta este lunes tras ser recibido en audiencia por la presidenta del Govern, Marga Prohens, días antes de participar en esta prueba, que consiste en hacer siete maratones durante siete días y en siete continentes diferentes.
Carbonell ha agradecido la "buena acogida" de la presidenta del Govern para dar visibilidad a este reto, así como de otras instituciones, amigos y familiares.
"Estamos muy ilusionados, esperamos que todo vaya bien", ha dicho, a la vez que ha animado a la ciudadanía a hacer una aportación para la investigación de la ictiosis.