La Audiencia de Baleares manda la causa sobre la apropiación de un reloj de lujo a un juzgado por falta de competencia

El acusado, a la derecha, en la Audiencia Provincial de Baleares. - EUROPA PRESS

PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Baleares ha mandado a un juzgado de lo penal de Palma la causa sobre la apropiación de un reloj valorado en 26.500 euros al entender que carece de competencias para juzgar los hechos.

El inicio del juicio oral estaba previsto para la mañana de este lunes en la Sección Segunda de la Audiencia, pero antes de comenzar el tribunal ha acordado estudiar la petición del abogado de la defensa para estudiar una posible inhibición.

El letrado ha recordado que a finales de 2023 la acusación particular, que calificaba los hechos como un delito de estafa agravada, renunció a la posibilidad de ejercer acciones legales.

Desde entonces solo la Fiscalía, que pide dos años y tres meses de cárcel por un delito de apropiación indebida, ha ejercido la acusación en esta causa. Para la defensa, la Audiencia Provincial no es competente para juzgar ese delito y menos siendo la pena solicitada tan escasa.

El fiscal, por su parte, se ha opuesto al entender que la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) no es favorable a variar la competencia una vez remitidas las actuaciones al tribunal por motivos de economía procesal.

Sí que ha reconocido que la existencia de una sola acusación y que siendo la suya una solicitud de pena reducida, realmente la causa sería competencia de un juzgado de primera instancia.

El tribunal, tras unos minutos de deliberación, ha estimado las pretensiones de la defensa y ha acordado inhibirse en un tribunal de instancia de la sección penal de Palma.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, se remontan a principios de 2021, cuando una mujer con la que el acusado mantenía una relación sentimental le prestó un reloj Rolex modelo Daytona Cosmograph valorado en 26.500 euros.

El acusado se comprometió a devolvérselo una vez recibiera un modelo idéntico que dijo que iba a comprar. Cuatro meses más tarde, cuando la perjudicada le pidió que se lo devolviera, este se negó alegando que todavía no había recibido el suyo.

A finales de octubre, una vez ya había terminado la relación sentimental que mantenían, el hombre vendió el reloj a una tercera persona que era ajena a los hechos y se quedó con el dinero obtenido.

Por todo ello el Ministerio Público solicita que sea condenado a dos años y tres meses de prisión y al pago de una indemnización de 26.500 euros como supuesto autor de un delito de apropiación indebida.