La Audiencia juzgará a un hombre por tratar de matar a su mujer en Palma asfixiándola con un cable

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial juzgará próximamente a un hombre acusado de tratar de matar a su esposa asfixiándola con un cable y para quien Fiscalía reclama una condena de nueve años de cárcel.

Las partes estaban citadas este miércoles a una vista preliminar en la que no se ha alcanzado una conformidad por lo que juicio será próximamente señalado.

Los hechos ocurrieron el 17 de julio del 2024, cuando el hombre, que ya había sido anteriormente condenado por delito de lesiones, en el transcurso de una discusión con su mujer, la agredió, la zarandeó y la empujó, según recoge el escrito de acusación.

Además, le propinó varios golpes en la cara con una bandeja de madera y le asestó varios latigazos con un cable eléctrico por todo el cuerpo. Después, con ese cable, trató de asfixiarla. La mujer logró zafarse y huir.