La Audiencia somete a dos juicios consecutivos a un acusado de traficar con drogas en Mallorca

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma someterá el próximo jueves a dos juicios consecutivos a un hombre acusado de traficar con drogas en Mallorca.

La Fiscalía solicita que sea condenado a un total de 11 años y una multa global de cerca de 1.200 euros como supuesto autor de dos delitos contra la salud pública y uno de resistencia grave a agente de la autoridad.

El primer juicio (09.45 horas), según expone el fiscal en su escrito de acusación, hace referencia a unos hechos ocurridos la madrugada del 3 de septiembre de 2018 en Magaluf.

El hombre fue pillado mientras vendía drogas a terceras personas. Los agentes le intervinieron pequeñas cantidades de cocaína, cannabis y MDMA. Al ir a ser identificado, comenzó a lanzar patadas y puñetazos a los agentes.

Por estos hechos se enfrenta a cinco años y ocho meses de prisión y a una multa de 737 euros.

El segundo juicio previsiblemente arrancará una hora después (10.45 horas) en la misma sección de la Audiencia de Palma por unos acontecimientos que, según el fiscal, tuvieron lugar unos días antes, el 26 de agosto, también en Magaluf.

En esta ocasión fue cazado con 26 de bolsitas con marihuana y pastillas de MDMA en el interior de sus pantalones y en su mochila.

El representante del Ministerio Público interesa que, por ello, sea condenado a cinco años de prisión y al pago de 500 euros.

El procesado ya había sido condenado por hechos similares en 2017, cuya pena fue suspendida, y en junio de 2018, que cumplió entre 2019 y 2021.