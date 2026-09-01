Los autoconsumos compartidos de Palma, Santa Maria del Camí y Eivissa suman 127 nuevas inscripciones

Parque de placas solares del Govern. - CAIB

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las cuatro convocatorias de autoconsumo compartido de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía han cerrado el plazo de participación con 127 inscripciones y 139 kilovatios (kW) de potencia solicitada.

La Conselleria ha señalado en un comunicado este martes que, del total, 119 inscripciones corresponden a viviendas, que han solicitado 121 kW, y ocho a locales con actividad económica, con 18 kW solicitados.

Por proyectos, la instalación del CEIP Camilo José Cela de Palma ha registrado 45 inscripciones y 54 kW; la del CEIP Melcior Rosselló i Simonet de Santa Maria del Camí, 43 inscripciones y 43 kW; la del aparcamiento de Cas Serres, en Eivissa, 30 inscripciones y 32 kW, y la de la escoleta de Sant Josep de sa Talaia, nueve inscripciones y 10 kW.

Las cuatro instalaciones disponen en conjunto de 320 kW de potencia, de los cuales 224 están reservados a la participación de familias y actividades económicas del entorno.

En concreto, los proyectos de Palma, Santa Maria del Camí y Cas Serres destinan 70 kW cada uno a la participación ciudadana, mientras que el de Sant Josep de sa Talaia reserva 14 kW.

Este modelo de autoconsumo compartido permite particulares y empresas situados a menos de cinco kilómetros de las instalaciones consuman energía solar pública y de proximidad sin disponer de una cubierta propia, instalar placas ni asumir su mantenimiento.

La participación tiene una cuota anual de 100 euros por cada kW asignado y la energía consumida se descuenta automáticamente de la factura eléctrica, lo que permite ahorrar unos 300 euros por cada kW asignado.