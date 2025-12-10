La Autoridad Portuaria garantiza la continuidad del Real Club Náutico de Palma

Archivo - Vista aérea del Real Club Náutico de Palma, en el puerto de Palma. - APB - Archivo

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha aprobado el otorgamiento de una autorización de ocupación temporal de carácter transitorio al Real Club Náutico de Palma (RCNP).

La medida, adoptada este miércoles, permitirá al club seguir desarrollando su actividad en los espacios que ocupa en la actualidad hasta que se formalice la ampliación del plazo y la prórroga del título concesional por 20 años.

De este modo, ha subrayado la APB en un comunicado, se dará cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que reconoció el derecho del RCNP a conservar sus instalaciones.

El consejo de administración también ha acordado no interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el citado fallo judicial, de modo que asumirá de forma íntegra su contenido y facilitará su ejecución.

LOS ANTECEDENTES

En 1978, ha recordado la APB, se adjudicó al club náutico palmesano el contrato de gestión y explotación de la zona destinada a la navegación deportiva en la dársena de San Pedro y el Contramuelle Mollet, contrato que ha sido modificado en varias ocasiones.

A partir de 2015, el RCNP solicitó la ampliación del plazo y la prórroga de su título concesional al amparo del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

La APB acordó con el RCNP las condiciones por las cuales se debería de otorgar la prórroga pero la "complejidad jurídica" del expediente motivó informes de Puertos del Estado, la Abogacía del Estado y el Consejo de Estado, cuyas interpretaciones divergentes derivaron en una "controversia prolongada" y en la paralización de la ampliación de plazo.

En 2022 el club interpuso recurso contencioso-administrativo por silencio administrativo ante sus solicitudes. En noviembre de 2025, el TSJIB dictó la mencionada sentencia, en la que estimó el recurso y reconoció su derecho a la ampliación de plazo y prórroga de la concesión en los términos acordados.

Tras el fallo judicial, y a petición del RCNP, ambas partes han convenido continuar el procedimiento para ejecutar su contenido. En este contexto, y para evitar la interrupción de la actividad ante la expiración de la autorización temporal vigente hasta el próximo 31 de diciembre, se ha decidido otorgar un nuevo permiso mientras se completa la tramitación del título concesional definitivo.