Autorizada la contratación por 4,2 millones de euros del servicio de limpieza de 18 centros educativos

PALMA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Govern ha autorizado al conseller de Educación Universidades, Antoni Vera, para disponer de 4,2 millones de euros del para contratar los servicios de limpieza de 18 centros educativos de Baleares.
Lo ha explicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell celebrada este viernes.
Con esta nueva contratación, ha detallado, se prestará servicio al CIFP Can Marines, al IES Quartó del Rei, al CEPA Pitiüses, al EOI Inca, al IES Guillem Cifre de Colonya, al IES Llorenç Garcias i Font, al IES Sant Agustí, al IES Ses Estacions, al IES Son Rullan, al Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca, al CIFP Son Llebre, al CIFP Joan Taix, al IES Alcúdia, al IES Algarb, al IES Antoni Maura, al IES Guillem Sagrera, al IES Xarc y al CEPA Artà.
El presupuesto de licitación del contrato es de 4,2 millones de euros, de los cuales 188.256 serán para este año, 2,1 millones para el que viene y 1,9 millones para 2027.