Autorizada la creación de la Facultad de Farmacia de la UIB

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PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado la creación de la Facultad de Farmacia de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Lo ha informado la portavoz adjunta del Ejecutivo autonómico, Antònia Maria Estarellas, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

La creación de la nueva facultad, ha explicado, responde a la consolidación progresiva del grado en Farmacia, implantado en la UIB desde el curso 2024-2025. Los estudiantes iniciarán durante el año académico 2026-2027 el tercer curso de dicho grado, que cuenta con una "gran demanda".

La implantación del grado fue posible gracias a una aportación del Govern de más de 6,5 millones de euros al periodo 2024-2029, así como al trabajo desarrollado por la Facultad de Ciencias de la UIB, que ha asumido su puesta en marcha durante la fase inicial.

El grado en Farmacia es una titulación sanitaria regulada que combina contenidos científicos, clínicos y asistenciales, e incluye prácticas en farmacias comunitarias y hospitalarias, industria, salud pública y laboratorios.

Con la creación de la nueva Facultad de Farmacia, la UIB adopta el modelo mayoritario en las universidades españolas que disponen de una facultad propia de Farmacia para reforzar la coordinación docente, impulsar las prácticas clínicas, facilitar las acreditaciones específicas y fortalecer la relación con el sector farmacéutico y sanitario.