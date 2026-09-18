Autorizada el inicio de actividad del Centro Universitario Instituto Nebrija de Mallorca

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado el inicio de actividades del Centro Universitario Instituto Nebrija de Mallorca, adscrito a la Universidad Antonio de Nebrija, así como la impartición de las enseñanzas oficiales del Grado en Enfermería a partir del curso académico 2026-2027.

Esta decisión permite la puesta en marcha de un nuevo proyecto universitario en las Islas orientado a la formación de profesionales sanitarios, según ha destacado en rueda de prensa el portavoz del Govern, Antoni Costa.

Los estudios se impartirán de modo presencial en las instalaciones situadas en Manacor. El grado tendrá una duración de cuatro cursos académicos y constará de 240 créditos ECTS. El centro ofrecerá inicialmente 40 plazas de nuevo ingreso y desplegará progresivamente el plan de estudios.

La autorización se ha concedido tras completar todos los trámites previstos por la normativa universitaria vigente. El proyecto cuenta con informes favorables sobre la viabilidad académica y social de los estudios, la verificación del plan de estudios por parte del Consejo de Universidades del Estado y la evaluación favorable de la agencia de calidad universitaria competente.

Asimismo, se ha acreditado que las instalaciones docentes y sanitarias cumplen con los requisitos exigidos por la normativa para la impartición de estos estudios del ámbito de las ciencias de la salud.