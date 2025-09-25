Autorizado el contrato de suministro de material fungible para sesiones de hemodiálisis

Archivo - Sala de tratamiento de hemodiálisis - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado al director general del Servicio de Salud a tramitar el acuerdo marco del que derivará la contratación del suministro de material fungible y cesión de equipos para la realización de sesiones de hemodiálisis, plasmaféresis y técnicas de depuración renal continua en los centros sanitarios dependientes del Servicio de Salud.

El valor máximo estimado de este contrato es de 13,2 millones de euros y tendrá una vigencia de cuarenta y ocho meses desde la fecha en la que se formalice, según ha explicado en rueda de prensa desde Formentera, donde se ha celebrado la reunión, la presidenta del Govern, Marga Prohens.

La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de salud pública creciente, que requiere un abordaje clínico y tecnológico especializado.

La hemodiálisis es una técnica terapéutica sustitutiva imprescindible para garantizar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia renal avanzada, tanto en situaciones agudas como en casos crónicos.

La continuidad, eficacia y seguridad de estos tratamientos depende de manera directa de la disponibilidad de material fungible altamente especializado y de equipos electromédicos complejos, cuya integración con los sistemas de información clínicos es clave para el control clínico y la trazabilidad asistencial.