Autorizado el convenio con el Estado para elaborar el catálogo del patrimonio bibliográfico de Baleares

Archivo - Biblioteca pública Can Sales, en Palma. - CAIB - Archivo

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado al conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, para firmar del convenio de colaboración con el Ministerio de Cultura destinado a la confección del catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico de Baleares.

El objetivo es financiar de forma conjunta los trabajos de localización, catalogación en línea y recogida de datos de aquellas obras conservadas en bibliotecas e instituciones de la memoria públicas o privadas del archipiélago que, por su antigüedad, singularidad o características especiales, forman parte del patrimonio bibliográfico, con el objeto de garantizar su protección jurídica y promover su investigación y difusión. *

Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, el presupuesto total máximo de las actuaciones previstas en el convenio es de 40.000 euros repartidos en tres anualidades, 2026, 2027 y 2028.

Baleares aportará el 35% del presupuesto, unos 14.000 euros, mientras que el Ministerio de Cultura asumirá el 65% restante, unos 26.000 euros. *

La catalogación se efectuará directamente sobre las bases de datos del catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico español, conforme al plan de trabajo establecido por la Dirección General de Cultura. Paralelamente, la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio remitirá una copia de los datos recopilados para su integración en las bases de datos de la comunidad autónoma.

Entre los fondos patrimoniales objeto de coordinación destaca el depósito de la biblioteca pública Can Sales, centro de titularidad estatal cuya gestión tiene transferida la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes.

Can Sales custodia colecciones de elevada riqueza histórica, entre las que figuran más de setecientos incunables, manuscritos e impresos antiguos procedentes mayoritariamente de los fondos de los conventos de Mallorca, la hemeroteca histórica y diversos fondos personales.