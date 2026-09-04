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PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado el inicio de actividades del Centro Universitario Beato Luis Belda, adscrito a la Universidad San Pablo CEU, que ofrecerá los grados en Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Psicología a partir del curso académico 2026-2027.

Lo ha anunciado la portavoz adjunta del Ejecutivo autonómico, Antònia Maria Estarellas, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

El inicio de actividades de este centro universitario adscrito, ha explicado, se concede una vez obtenidos los informes preceptivos favorables de la Agencia de Calidad Universitaria sobre los planes de estudio de las titulaciones, las resoluciones favorables del Consejo de Universidades del Estado y el resto de informes y autorizaciones que regula la normativa vigente.

La oferta académica del nuevo centro universitario incluirá 55 plazas de nuevo ingreso en el grado en Medicina, 100 en el grado en Enfermería y 40 plazas en los grados en Fisioterapia y Psicología.