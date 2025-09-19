Autorizado el proyecto básico y de ejecución de mejora de la accesibilidad del CEIP Son Juny, de Sant Joan

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes el proyecto de obra para la mejora de la accesibilidad y evacuación del centro educativo Son Juny, de Sant Joan, una actuación que se plantea como una rehabilitación parcial del edificio.

El objetivo principal es incorporar recorridos accesibles, adecuar el edificio al cumplimiento de las normativas de evacuación en caso de incendio y reformar el núcleo de baños de la planta baja, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa.

El proyecto contempla actuaciones en diversos puntos del edificio. En el acceso principal, se construirá una rampa accesible, se reducirá el ancho de la escalera existente y se sustituirán las bajantes de pluviales. En la fachada noroeste, se levantará un nuevo volumen que incluirá un ascensor que conectará las dos plantas, una nueva rampa accesible, un nuevo tramo de escaleras y espacios de almacén para instalaciones.

En cuanto a la planta baja, se reformará el núcleo de baños, incorporando un baño adaptado y una nueva zona de limpieza cerca del núcleo de escaleras. En la fachada sureste, se eliminarán los baños de profesores y se dotará al edificio de nuevas salidas mediante dos tramos de escaleras. También se redistribuirán los canalones y bajantes de la cubierta y se pintarán todas las fachadas del edificio.

La superficie total de intervención es de 272,73 m* y el presupuesto de contratación asciende a 455.170,60 euros.

Las obras de mejora del CEIP Son Juny ya fueron declaradas de interés autonómico en el Consell de Govern de 4 de julio de 2025.