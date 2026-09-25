Autorizan 1,4 millones para apoyar a las federaciones deportivas de Baleares

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PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern, a propuesta de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, ha autorizado el presupuesto y el pago anticipado de 1,4 millones de euros destinados a la convocatoria de ayudas para los gastos derivados de la actividad ordinaria de las federaciones deportivas de Baleares.

Esta línea de subvenciones, gestionada a través de la Dirección General de Deportes, se estructurará en dos anualidades de 700.000 euros cada una para los ejercicios de 2027 y 2028, según ha informado en rueda de prensa la presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens.

Su objetivo principal es cubrir las necesidades organizativas y estructurales de estas entidades sin ánimo de lucro, fundamentales para el mantenimiento y desarrollo del deporte federado en todas las islas.

PAGO ANTICIPADO PARA GARANTIZAR LA LIQUIDEZ

El Acuerdo aprobado este viernes autoriza de forma excepcional el pago avanzado de las subvenciones sin necesidad de presentar garantías previas. Esta medida se ha considerado esencial dado que las federaciones deportivas actúan como agentes colaboradores de la Administración y asumen funciones públicas delegadas.

Actualmente, las federaciones del archipiélago gestionan aproximadamente 126.499 licencias deportivas y 1.653 clubes en todo el archipiélago.

La posibilidad de recibir los fondos por anticipado evita que las entidades, especialmente las de menor dimensión o con más dificultades de acceso al crédito, tengan que recurrir a recursos propios o a financiación externa para hacer frente a sus gastos diarios de funcionamiento.