Autorizan al Ibisec a tramitar el gasto máximo de 16 millones para licitar las obras del nuevo IES de Eivissa

EIVISSA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado al Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec) a tramitar un gasto máximo de 15,9 millones de euros para licitar las obras de construcción de un nuevo instituto de educación secundaria en el municipio de Eivissa.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Infraestructuras Educativas y tiene como objetivo ampliar y mejorar la oferta educativa pública de la isla, según ha informado la Conselleria de Educación, según ha informado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa.

El nuevo centro contará con 16 unidades de educación secundaria obligatoria (ESO) y seis unidades de bachillerato, una dotación que permitirá atender las necesidades de escolarización derivadas del crecimiento de la población escolar y de las demandas de la comunidad educativa.

La construcción del centro se llevará a cabo en una parcela de más de 11.000 metros cuadrados, calificada como equipamiento docente y de titularidad municipal, que se ha cedido a la Comunidad Autónoma para hacer posible la ejecución del proyecto.