Autorizan una inversión que permitirá la construcción de viviendas para policías y guardias civiles en Eivissa

EIVISSA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio del Interior una inversión de 900 millones de euros para ejecutar una segunda fase del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado (Plise) puesto en marcha en 2019, que contempla la ejecución de los nuevos inmuebles residenciales para la Policía Nacional y para la Guardia Civil en Eivissa y Santa Gertrudis, respectivamente.

Según ha informado el Gobierno en un comunicado, cada uno de estos dos proyectos está cuantificado en 16,5 millones de euros, lo que suma un total de 33 millones.

La mayor inversión aprobada es la reforma, rehabilitación o construcción de inmuebles de uso policial, que ya supone un aumento del 50 por ciento sobre la ejecutada en el primer Plise 2019-2025, que tuvo una dotación inicial de 600 millones, y se mantendrá en ejecución hasta 2034.

A esta primera fase corresponde la nueva comisaría de la Policía Nacional en Maó.

En la segunda fase del Plan de Infraestructuras, del total del presupuesto, 800 millones de euros sufragarán proyectos de reforma o nueva construcción de inmuebles adscritos a la Secretaría de Estado de Seguridad, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los 100 millones restantes se destinarán a actuaciones en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El conjunto de infraestructuras adscritas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es de 3.302 inmuebles, de los que 694 están adscritos a la Dirección General de la Policía y 2.608 a la Dirección General de la Guardia Civil.